Глава разведки Канады назвал власти Китая прямой угрозой нацбезопасности

По его словам, угрозу представляет именно правительство Китая, а не китайский народ, так как власти реализуют стратегию по обретению геополитического преимущества по всем направлениям, в том числе политическому, экономическому, технологическому и военному.

При этом он уточнил, что нельзя пренебрегать тем, что активность угроз развивается и в результате может исходить из любой точки мира.

Заявление шефа разведки Канады состоялось на фоне продолжающегося в стране суда над финансовым директором китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

29 января Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия на слушаниях, проходящих в Ванкувере, отклонил прошение адвокатов Ваньчжоу о смягчении условий содержания под стражей.