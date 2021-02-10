Глава разведки Канады назвал власти Китая прямой угрозой нацбезопасности

Глава Канадской службы безопасности и разведки Дэвид Виньо заявил, что власти Китая представляют прямую угрозу национальной безопасности Канады. Также спецслужбы интересует деятельность России.
По его словам, угрозу представляет именно правительство Китая, а не китайский народ, так как власти реализуют стратегию по обретению геополитического преимущества по всем направлениям, в том числе политическому, экономическому, технологическому и военному.
При этом он уточнил, что нельзя пренебрегать тем, что активность угроз развивается и в результате может исходить из любой точки мира.
Заявление шефа разведки Канады состоялось на фоне продолжающегося в стране суда над финансовым директором китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.
29 января Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия на слушаниях, проходящих в Ванкувере, отклонил прошение адвокатов Ваньчжоу о смягчении условий содержания под стражей.
Американские официальные лица провели интенсивную лоббистскую кампанию в Европе, чтобы убедить союзников, что Huawei может быть вынуждена содействовать коммунистической партии Китая в кибершпионаже. В Huawei последовательно отрицают эти обвинения.
Запрет также означает больше возможностей для основных конкурентов Huawei - шведской компании Ericsson и финской Nokia.
Напомним, ранее страны ЕС призвали Еврокомиссию бороться с дезинформацией о 5G.
Отметим, в мае группа Tele2 активировала первую в Швеции общедоступную сеть мобильной связи 5G.