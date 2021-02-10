Глава розвідки Канади назвав владу Китаю прямою загрозою нацбезпеці

За його словами, загрозу представляє саме уряд Китаю, а не китайський народ, тому, що влада реалізує стратегію щодо набуття геополітичної переваги за всіма напрямами, в тому числі політичного, економічного, технологічного та військового.

При цьому він уточнив, що не можна нехтувати тим, що активність загроз розвивається і в результаті може виходити з будь-якої точки світу.

Заява шефа розвідки Канади відбулося на тлі триваючого в країні суду над фінансовим директором китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу.

29 січня Верховний суд канадської провінції Британська Колумбія на слуханнях, що проходять у Ванкувері, відхилив прохання адвокатів Ваньчжоу про пом'якшення умов утримання під вартою.