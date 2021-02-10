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Глава розвідки Канади назвав владу Китаю прямою загрозою нацбезпеці

Автор: Артур Родивилов

Голова Канадської служби безпеки і розвідки Девід Віньо заявив, що влада Китаю становить пряму загрозу національній безпеці Канади. Також спецслужби цікавить діяльність Росії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті канадської служби розвідки.

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За його словами, загрозу представляє саме уряд Китаю, а не китайський народ, тому, що влада реалізує стратегію щодо набуття геополітичної переваги за всіма напрямами, в тому числі політичного, економічного, технологічного та військового.

При цьому він уточнив, що не можна нехтувати тим, що активність загроз розвивається і в результаті може виходити з будь-якої точки світу.

Заява шефа розвідки Канади відбулося на тлі триваючого в країні суду над фінансовим директором китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу.

29 січня Верховний суд канадської провінції Британська Колумбія на слуханнях, що проходять у Ванкувері, відхилив прохання адвокатів Ваньчжоу про пом'якшення умов утримання під вартою.

Американські офіційні особи провели інтенсивну лобістську кампанію в Європі, щоб переконати союзників, що Huawei може бути змушена сприяти комуністичній партії Китаю в кібершпіонажі. В Huawei послідовно заперечують ці звинувачення.

Заборона також означає більше можливостей для основних конкурентів Huawei - шведської компанії Ericsson і фінської Nokia.

Нагадаємо, раніше країни ЄС закликали Єврокомісію боротися з дезінформацією про 5G.

Відзначимо, в травні група Tele2 активувала першу в Швеції загальнодоступну мережу мобільного зв'язку 5G.

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