Глава разведки Британии дал неутешительный прогноз по войне в Украине

Что будет дальше?

По его словам, Россия будет пытаться собрать больше сил после того, как понесла значительные потери. Также ей приходится передислоцировать часть своих войск с Донбасса на юг, где, как отмечает Хокенгалл, они находятся под значительным давлением со стороны украинских войск в Херсоне и его окрестностях.

Впрочем, британский генерал все же уверен, что не нужно ожидать решающего сдвига на юге в ближайшие месяцы.

Он говорит, что понимает желание Украины вернуть территорию, но добавляет, что "будут контратаки и контрнаступления", но не верит, что в этом году обе стороны прибегнут к решительным действиям.

Неудачи россиян

Хокенгалл подчеркнул, что в начале полномасштабного вторжения сила единства Запада и сопротивление Украины превзошли все ожидания, как и неудачи российских вооруженных сил, чье командование, управление и тыловое обеспечение были "плохими".

По его словам, между политическим и военным классом России отсутствует доверие. Он удивлен тем, что Москва столкнулась со всеми этими проблемами одновременно.

Ядерная угроза

Глава военной разведки Британии заявил, что внимательно следит за возможным применением Россией ядерного оружия.

Впрочем, он считает, что это маловероятно, и вероятность использования может измениться, если изменится динамика на поле боя.

Напомним, как заявил ранее в интервью РБК-Украина генерал-майор Дмитрий Марченко, активная фаза войны в Украине может завершиться до конца этого года.

Подробнее о том, что в Украине говорят об окончании войны - читайте в материале РБК-Украина.

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