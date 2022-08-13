Глава розвідки Британії дав невтішний прогноз щодо війни в Україні

Що буде далі?

За його словами, Росія намагатиметься зібрати більше сил після того, як зазнала значних втрат. Також їй доводиться передислокувати частину своїх військ з Донбасу на південь, де, як зазначає Гокенгалл, вони перебувають під значним тиском з боку українських військ у Херсоні та його околицях.

Втім, британський генерал все ж впевнений, що не потрібно очікувати вирішального зсуву на півдні найближчими місяцями.

Він каже, що розуміє бажання України повернути територію, але додає, що "будуть контратаки та контрнаступи", втім, не вірить, що цього року обидві сторони вдадуться до рішучих дій.

Невдачі росіян

Гокенгалл підкреслив, що на початку повномасштабного вторгнення сила єдності Заходу та опір України перевершили всі очікування, як і невдачі російських збройних сил, чиє командування, управління та тилове забезпечення були "поганими".

За його словами, між політичним та військовим класом Росії відсутня довіра. Він здивований тим, що Москва зіткнулася з усіма цими проблемами одночасно.

Ядерна загроза

Голова військової розвідки Британії заявив, що уважно стежить за можливим застосуванням Росією ядерної зброї.

Втім, він вважає, що це малоймовірно, та ймовірність використання може змінитись, якщо зміниться динаміка на полі бою.

Нагадаємо, як заявив раніше в інтерв'ю РБК-Україна генерал-майор Дмитро Марченко, активна фаза війни в Україні може закінчитися до кінця цього року.

Детальніше про те, що в Україні говорять про закінчення війни - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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