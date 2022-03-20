Глава Рады призвал депутатов по всему миру помочь Украине

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук обратился к народным депутатам со всех уголков мира с призывом действовать более решительно для сдерживания российской агрессии. Он сделал заявление во время специального заседания "ситуация в Украине", организованного геополитической группой 12+, в рамках 144-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады .

Стефанчук поблагодарил международное сообщество за помощь, солидарность с Украиной и оказанную поддержку. В то же время, по словам главы парламента Украины, тот факт, что война продолжается уже четвертую неделю, свидетельствует о том, что принятых мер недостаточно.

"Мы призываем вас мобилизовать потенциал ваших депутатов национальных парламентов, чтобы остановить Россию, покончить со смертью и разрушениями и прекратить военные преступления российских оккупантов против украинских граждан, женщин и детей", - призвал Стефанчук.

Председатель Рады поставил в пример Латвию, Литву и Эстонию, которые на этой неделе приняли решение с призывом о закрытии неба над Украиной.

"Вы также можете призвать свои правительства создать запрещенную для полетов зону над Украиной. Вы должны сделать это ради миллионов людей в Украине, ради европейской и мировой безопасности", - обратился с просьбой к депутатам из разных стран мира Стефанчук.