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Глава Рады призвал депутатов по всему миру помочь Украине

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Украина, Воскресенье 20 марта 2022 10:19
Глава Рады призвал депутатов по всему миру помочь Украине Фото: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук обратился к народным депутатам со всех уголков мира с призывом действовать более решительно для сдерживания российской агрессии. Он сделал заявление во время специального заседания "ситуация в Украине", организованного геополитической группой 12+, в рамках 144-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.

Стефанчук поблагодарил международное сообщество за помощь, солидарность с Украиной и оказанную поддержку. В то же время, по словам главы парламента Украины, тот факт, что война продолжается уже четвертую неделю, свидетельствует о том, что принятых мер недостаточно.

"Мы призываем вас мобилизовать потенциал ваших депутатов национальных парламентов, чтобы остановить Россию, покончить со смертью и разрушениями и прекратить военные преступления российских оккупантов против украинских граждан, женщин и детей", - призвал Стефанчук.

Председатель Рады поставил в пример Латвию, Литву и Эстонию, которые на этой неделе приняли решение с призывом о закрытии неба над Украиной.

"Вы также можете призвать свои правительства создать запрещенную для полетов зону над Украиной. Вы должны сделать это ради миллионов людей в Украине, ради европейской и мировой безопасности", - обратился с просьбой к депутатам из разных стран мира Стефанчук.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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