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Голова Ради закликав депутатів по всьому світу допомогти Україні

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Україна, Неділя 20 березня 2022 10:19
Голова Ради закликав депутатів по всьому світу допомогти Україні Фото: голова Верховної ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук звернувся до народних депутатів з усіх куточків світу із закликом діяти більш рішуче для стримування російської агресії. Він зробив заяву під час спеціального засідання "Ситуація в Україні", організованого геополітичною групою 12+, у межах 144-ої Асамблеї Міжпарламентського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

Стефанчук подякував міжнародній спільноті за допомогу, солідарність з Україною й надану підтримку. Водночас, за словами очільника парламенту України, той факт, що війна триває вже четвертий тиждень, свідчить про те, що вжитих заходів недостатньо.

"Ми закликаємо вас мобілізувати потенціал депутатів ваших національних парламентів, щоби зупинити Росію, покінчити зі смертю та руйнуваннями та припинити воєнні злочини російських окупантів проти українських громадян, жінок і дітей", - закликав Стефанчук.

Голова Ради поставив за приклад Латвію, Литву та Естонію, які цього тижня прийняли рішення із закликом про закриття неба над Україною.

"Ви також можете закликати свої уряди створити заборонену для польотів зону над Україною. Ви повинні зробити це заради мільйонів людей в Україні, заради європейської та світової безпеки", - звернувся з проханням до депутатів із різних країн світу Стефанчук.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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