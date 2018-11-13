Глава представительства МВФ назвал три фактора торможения экономики Украины

Фото: постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман (imf.org)

Макроэкономическая ситуация в Украине остается хрупкой

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман назвал три ключевых фактора, сдерживающих экономическое развитие нашей страны. Об этом Люнгман сказал в комментарии корреспонденту РБК-Украина на брифинге, посвященному презентации макроэкономического обзора МВФ Europe's Economic Outlook.

Люнгман отметил, что два из этих факторов - макроэкономические, а один касается уровня инвестиционного климата.

"В частности, первые два связаны с тем, что макроэкономическая ситуация остается хрупкой из-за уровня бюджетного дефицита и высокой инфляции. Кроме того, Украине сложно привлечь инвестиции, поскольку инвесторы не чувствуют, что их права собственности в государстве будут защищены", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, в МВФ считают, что высокий уровень коррупции в Украине тормозит рост валового внутреннего продукта (ВВП) почти на 2% в год. Постпред МВФ Йоста Люнгман отметил, что Украине необходимо бороться с коррупцией, чтобы довести рост ВВП до 5%.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября оставил без изменений прогноз экономического роста на 2018-2020 годы: 3,4% в 2018 году, 2,5% в 2019 году и 2,9% в 2020 году.