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Глава представництва МВФ назвав три чинники гальмування економіки України

Новини » Економіка    13.11.2018 - 14:07
Глава представництва МВФ назвав три чинники гальмування економіки України
Фото: постпред МВФ в Україні Йоста Люнгман (imf.org)

Макроекономічна ситуація в Україні залишається крихкою

Постійний представник Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні Йоста Люнгман назвав три ключові чинники, що стримують економічний розвиток нашої країни. Про це Люнгман сказав у коментарі кореспонденту РБК-Україна на брифінгу, присвяченому презентації макроекономічного огляду МВФ Europe's Economic Outlook.

Люнгман зазначив, що два з цих чинників - макроекономічні, а один стосується рівня інвестиційного клімату.

"Pокрема, перші два пов'язані з тим, що макроекономічна ситуація залишається крихкою через рівень бюджетного дефіциту і високу інфляцію. Крім того, Україні складно залучити інвестиції, оскільки інвестори не відчувають, що їх права власності в державі будуть захищені", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, в МВФ вважають, що високий рівень корупції в Україні гальмує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) майже на 2% в рік. Постпред МВФ Йоста Люнгман зазначив, що Україні необхідно боротися з корупцією, щоб довести зростання ВВП до 5%.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) 25 жовтня залишив без змін прогноз економічного зростання на 2018-2020 роки: 3,4% в 2018 році, 2,5% у 2019 році і 2,9% в 2020 році.

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