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Глава Полтавской ОГА возглавит Харьковскую. Кабмин согласовал назначение

Автор: Александр Мороз

Кабинет министров Украины согласовал назначение Олега Синегубова на должность главы Харьковской областной государственной администрации. На сегодня он возглавляет Полтавскую ОГА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, сегодня на заседании правительства согласовали переход Синегубова с должности главы Полтавской ОГА на аналогичный пост в Харьковской областной государственной администрации.

Отметим, Синегубов возглавил Полтавскую ОГА в ноябре 2019 года. Его предшественника на этом посту Валерия Головко уволили после обысков НАБУ.

Напомним, Харьковская область остается без главы ОГА с августа 2021 года, когда с этой должности была уволена Айна Тимчук.

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Кабинет Министров УкраиныХарьковПолтавская область