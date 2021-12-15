Глава Полтавской ОГА возглавит Харьковскую. Кабмин согласовал назначение

Кабинет министров Украины согласовал назначение Олега Синегубова на должность главы Харьковской областной государственной администрации. На сегодня он возглавляет Полтавскую ОГА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

По его словам, сегодня на заседании правительства согласовали переход Синегубова с должности главы Полтавской ОГА на аналогичный пост в Харьковской областной государственной администрации.

Отметим, Синегубов возглавил Полтавскую ОГА в ноябре 2019 года. Его предшественника на этом посту Валерия Головко уволили после обысков НАБУ.

Напомним, Харьковская область остается без главы ОГА с августа 2021 года, когда с этой должности была уволена Айна Тимчук.