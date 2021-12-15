Голова Полтавської ОДА очолить Харківську. Кабмін погодив призначення

Кабінет міністрів України погодив призначення Олега Синєгубова на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації. На сьогодні він очолює Полтавську ОДА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.
За його словами, сьогодні на засіданні уряду погодили перехід Синєгубова з посади голови Полтавської ОДА на аналогічну посаду у Харківській обласній державній адміністрації.
Зазначимо, Синєгубов очолив Полтавську ОДА у листопаді 2019 року. Його попередника на цій посаді Валерія Головка звільнили після обшуків НАБУ.
Зазначимо, Харківська область залишається без голови ОДА із серпня 2021 року, коли з цієї посади було звільнено Айну Тимчук.