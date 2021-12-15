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Голова Полтавської ОДА очолить Харківську. Кабмін погодив призначення

Автор: Олександр Мороз

Кабінет міністрів України погодив призначення Олега Синєгубова на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації. На сьогодні він очолює Полтавську ОДА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, сьогодні на засіданні уряду погодили перехід Синєгубова з посади голови Полтавської ОДА на аналогічну посаду у Харківській обласній державній адміністрації.

Зазначимо, Синєгубов очолив Полтавську ОДА у листопаді 2019 року. Його попередника на цій посаді Валерія Головка звільнили після обшуків НАБУ.

Зазначимо, Харківська область залишається без голови ОДА із серпня 2021 року, коли з цієї посади було звільнено Айну Тимчук.

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