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Глава полиции рассказал, почему произошла трагедия в Кагарлыке

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что трагедию в Кагарлыке в полиции переживают по сегодняшний день. По его словам, один человек своим позорным поступком может обвалить доверие ко всей полиции.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Он говорит, что в сельской местности все труднее и труднее подобрать персонал.

"Там просто нет молодежи от 18 до 35 лет, которая может пополнить ряды Нацполиции. И никакие конкурсы, никакие аттестации не помогут", - говорит он.

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Клименко говорит, что существует проблема некомплекта штата в сельской местности.

"То есть мы имеем проблему, когда 30% населения Украины проживает в сельской местности, а 70% - в городской. И что делать в этой ситуации?", - говорит он.

Глава полиции считает, что тут поможет институт дознавателей и уголовных проступков, который планируют укрепить.

"В связи с новым административно-территориальным устройством нашего государства мы создадим кустовые подразделения, которые будут раскрывать тяжкие преступления и которые будут заниматься профилактикой на всей территории новых районов. Полицейские отделения и станции по всей Украине будут минимизированы", - отметил он.

Напомним, дело полицейских Кагарлыка передадут в ближайшее время в суд.

Отметим, что арестованые по подозрению в причастности к изнасилованию в Кагарлыке полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима отрицают вину.

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