Голова поліції розповів, чому сталася трагедія у Кагарлику

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що трагедію у Кагарлику в поліції переживають по сьогоднішній день. За його словами, одна людина своїм ганебним вчинком може обвалити довіру до всієї поліції.

Про це повідомив в інтерв'ю РБК-Україна голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Він каже, що в сільській місцевості все важче і важче підібрати персонал.

"Там просто немає молоді від 18 до 35 років, яка може поповнити ряди Нацполіції. І ніякі конкурси, ніякі атестації не допоможуть", - говорить він.

Клименко каже, що існує проблема некомплекту штату в сільській місцевості.

"Тобто ми маємо проблему, коли 30% населення України проживає в сільській місцевості, а 70% - у міській. І що робити в цій ситуації?", - говорить він.

Голова поліції вважає, що тут допоможе інститут дізнавачів і кримінальних проступків, який планують зміцнити.

"У зв'язку з новим адміністративно-територіальним устроєм нашої держави ми створимо кущові підрозділи, які будуть розкривати тяжкі злочини і які будуть займатися профілактикою на всій території нових районів. Поліцейські відділення та станції по всій Україні будуть мінімізовані", - зазначив він.

Нагадаємо, справу поліцейських Кагарлика передадуть найближчим часом до суду.

Зазначимо, що арештовані за підозрою в причетності до зґвалтування в Кагарлику поліцейські Микола Кузів та Сергій Сулима заперечують провину.