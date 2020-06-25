Изнасилование в Кагарлыке: арестованные полицейские отрицают вину

Фото: суд над полицейскими из Кагарлыка (скриншот с трансляции "5 канала")

Адвокаты ждут результатов экспертиз, у полицейских принудительно взяли биоматериал

Арестованные по подозрению в причастности к изнасилованию в Кагарлыке полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима отрицают вину. Их защита ждет результатов экспертиз.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Изнасилование в Кагарлыке: что происходит в резонансном деле спустя месяц".

В частности, защита Кузива и Сулимы пока немногословна и указывает на отсутствие результатов экспертиз. А из текстов судебных определений в Едином реестре судебных решений следует, что подозреваемые отказались добровольно сдать биоматериал. В начале июня суд санкционировал принудительный забор слюны и отпечатков пальцев на экспертизу.

"Позиция такая: вина не признается, доказательства вины отсутствуют. Будут результаты экспертиз, тогда уже будем что-то говорить. Пока что результатов экспертиз еще нет, и подозрение основывается на словах самой потерпевшей", - отметил адвокат Дмитрий Матюшенков.

По его словам, защита будет настаивать на их освобождении под домашний арест.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция взяла под круглосуточную охрану жертву изнасилования в Кагарлыке.

Кроме того, РБК-Украина писало, что после резонансного инцидента все сотрудники полиции Киевской области пройдут обследование на состояние психического здоровья.

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Автор: Олег Черныш