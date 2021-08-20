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Глава полиции Черновицкой области подал в отставку

Автор: Валерия Полищук

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Черновицкой области Анатолий Дмитриев подал в отставку. Он три года возглавлял полицию области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дмитриева в Facebook.

Дмитриев поблагодарил коллег из других ведомств за плодотворное сотрудничество. Он заявил, что за эти три года Черновицкая область была самой безопасной в Украине.

"Я имел высокую честь три года возглавлять Главное управление Национальной полиции в Черновицкой области - за это время мы занимали лидирующую позицию в государстве по уровню безопасности и доверия населения - без "смотрящих", без воров в законе и с низкой криминогенной обстановкой среди областей Украины", - написал он.

Дмитриев отметил, что не будет останавливаться на достижениях и будет в дальнейшем прилагать усилия для покоя граждан.

Напомним, сегодня стало известно, что глава полиции Харьковской области Андрей Рубель уходит в отставку.

Кроме того, вчера глава Национальной полиции в Одесской области Олег Бех заявил, что подал в отставку.

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Черновицкая область