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Очільник поліції Чернівецької області подав у відставку

Автор: Валерія Поліщук

Начальник Головного управління Національної поліції України в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв подав у відставку. Він три роки очолював поліцію області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дмитрієва в Facebook.

Дмитрієв подякував колегам з інших відомств за плідну співпрацю. Він заявив, що за ці три роки Чернівецька область була найбезпечнішою в Україні.

"Я мав високу честь три роки очолювати Головне управління Національної поліції в Чернівецькій області - за цей час ми займали лідируючу позицію в державі за рівнем безпеки і довіри населення - без "смотрящих", без злодіїв в законі і з низькою криміногенною обстановкою серед областей України", - написав він.

Дмитрієв зазначив, що не буде зупинятися на досягненнях і буде надалі докладати зусиль для спокою громадян.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що глава поліції Харківської області Андрій Рубель йде у відставку.

Крім того, вчора голова Національної поліції в Одеській області Олег Бех заявив, що подав у відставку.

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