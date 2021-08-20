ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Начальник полиции Харьковской области подал в отставку

Новина українською →
Харьковская область, Пятница 20 августа 2021 11:05
Начальник полиции Харьковской области подал в отставку Фото: начальник полиции Харьковской области Андрей Рубель (facebook.сом/Андрей Рубель)
Автор: Мария Кучерявец

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Андрей Рубель заявил, что уходит в отставку. Кто заменит его пока не известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Рубеля в Facebook.

"Пришло время двигаться дальше. Почти 9 месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими - для меня это уже история", - написал он.

В свою очередь он поблагодарил харьковских коллег за профессионализм, выдержку и профессиональную и изнурительную работу.

"Спасибо всему личному составу полиции Харьковщины за поддержку и желание меняться к лучшему. Вместе мы сделали многое. Главный результат - благодаря вашим усилиям любой гражданин на Харьковщине может чувствовать себя в безопасности", - добавил Рубель.

Отметим, что Андрей Рубель возглавлял ГУ Нацполиции в Харьковской области с 4 декабря 2020 года.

Прийшов час рухатися далі. Майже 9 місяців напруженої і результативної роботи з харківськими поліцейськими – для мене це...

Posted by Андрій Рубель on Thursday, August 19, 2021

Напомним, вчера глава Национальной полиции в Одесской области Олег Бех заявил, что подал в отставку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
В Украине 1600 новых случаев коронавируса
В Украине 1600 новых случаев коронавируса
DAILY
Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Газ и Донбасс. Чего ждать от переговоров Меркель и Зеленского