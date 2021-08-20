Начальник полиции Харьковской области подал в отставку

Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области Андрей Рубель заявил, что уходит в отставку. Кто заменит его пока не известно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Рубеля в Facebook.

"Пришло время двигаться дальше. Почти 9 месяцев напряженной и результативной работы с харьковскими полицейскими - для меня это уже история", - написал он.

В свою очередь он поблагодарил харьковских коллег за профессионализм, выдержку и профессиональную и изнурительную работу.

"Спасибо всему личному составу полиции Харьковщины за поддержку и желание меняться к лучшему. Вместе мы сделали многое. Главный результат - благодаря вашим усилиям любой гражданин на Харьковщине может чувствовать себя в безопасности", - добавил Рубель.

Отметим, что Андрей Рубель возглавлял ГУ Нацполиции в Харьковской области с 4 декабря 2020 года.