Глава полиции Чехии заявил о возбуждении против него дела по утечке секретных данных

Глава полиции Чехии Ян Швейдар заявил, что в отношении него возбуждено уголовное дело из-за утечки секретных данных. При этом он отметил, что комментировал ситуацию со взрывами на складах в Врбетице исключительно на закрытых совещаниях.

Он отметил, что “все настолько серьезно” и ему сложно оценить произошедшее через эмоции. “Дел в том, что я был на встрече, но не буду комментировать ее содержание. Мы переходим на уровень спецслужб, а также продолжающихся уголовных дел”, - добавил Швейдар.

При этом он подчеркнул, что высказывался о ситуации со взрывами на складах в Врбетице исключительно на заседаниях, которые происходили в закрытом режиме.

“Против меня возбуждено уголовное дело в связи с утечкой сведений секретного характера. Я не хочу комментировать информацию, которую я узнал в этом контексте, не говоря уже о политическом контексте", - уточнил он.