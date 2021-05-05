Глава полиции Чехии заявил о возбуждении против него дела по утечке секретных данных

Глава полиции Чехии Ян Швейдар заявил, что в отношении него возбуждено уголовное дело из-за утечки секретных данных. При этом он отметил, что комментировал ситуацию со взрывами на складах в Врбетице исключительно на закрытых совещаниях.
Об этом Швейдар написал в своем Twitter.
Он отметил, что “все настолько серьезно” и ему сложно оценить произошедшее через эмоции. “Дел в том, что я был на встрече, но не буду комментировать ее содержание. Мы переходим на уровень спецслужб, а также продолжающихся уголовных дел”, - добавил Швейдар.
При этом он подчеркнул, что высказывался о ситуации со взрывами на складах в Врбетице исключительно на заседаниях, которые происходили в закрытом режиме.
“Против меня возбуждено уголовное дело в связи с утечкой сведений секретного характера. Я не хочу комментировать информацию, которую я узнал в этом контексте, не говоря уже о политическом контексте", - уточнил он.
Напомним, генпрокурор Чехии Павел Земан допустил возможность приостановки производства по уголовному делу о взрывах в Врбетице в 2014 году. По его словам, причиной этого может стать невозможность допросить подозреваемых.
Как сообщало РБК-Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.
Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.
К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.