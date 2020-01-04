Глава PGNiG: на российскую армию идет 20-30% от продажи газа полякам

Глава Польской нефтегазовой компании (PGNiG) Петр Возняк заявил, что по крайней мере 20-30% цены, которую платит за газ каждый поляк, идет прямо на финансирование российских вооруженных сил. Об этом сообщает "Польское радио".

Как напомнил Возняк, с момента вступления Польши в Европейский союз в 2004 году российский концерн "Газпром" уже семь раз необоснованно прекращал поставлять газ в Польшу.

Как он добавил, "особенно дважды, на рубеже 2005/06 годов и позже, в 2009 году, когда нам прекратили поставки газа без всякой причины с нашей стороны, не было ни опоздания с платежами, ни технической аварии, ни какого-то большого спора".

На вопрос, подверглась ли действию "энергетического оружия" Беларусь, куда Россия с нового года прекратила поставлять нефть, Возняк ответил, что "безусловно, да".

"Мы терпели этого много раз. Не так болезненно, как сегодня агентства сообщают о Беларуси, но почти так же болезненно", - сказал он.

Напомним, в ноябре польская нефтегазовая компания PGNiG отправила российской компании "Газпром" заявление о намерении расторгнуть Ямальский договор 31 декабря 2022 года. Стороны соглашения обязаны подать заявление о продлении контракте за три года до его окончания.

Как сообщало РБК-Украина, правительство Дании согласилось на строительство газопроводной системы Baltic Pipe, которая должна обеспечить поставки природного газа из Норвегии в Польшу.