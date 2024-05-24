Глава Пентагону знову буде ушпиталений

В американському міністерстві уточнили, що в Остіна в лікарні буде запланована, факультативна та "мінімально інвазивна подальша нехірургічна процедура".

Глава Пентагону пройде її у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда.

Як і минулого разу при ушпиталенні Остіна, його обов'язки виконуватиме заступниця Кетлін Хікс.

"Міністр визначив, що він тимчасово не зможе виконувати свої функції та обов'язки під час процедури, тому заступник міністра оборони Кетлін Хікс візьме на себе функції та обов'язки міністра оборони та буде виконувати обов'язки міністра оборони", - розповіли в Пентагоні.

Також в Міноборони США нагадали, що, як і повідомлялося 13 лютого на тлі минулої медичної процедури в Остіна, проблема сечового міхура у міністра "не пов'язана з його діагнозом рак".

В Пентагоні додали, що Білий дім та Конгрес вже були поінформовані щодо нинішнього ушпиталення глави Міноборони.

Проблеми зі здоров'ям та ушпиталення Остіна

Нагадаємо, раніше у грудні 2023 року в очільника Пентагону виявили рак простати. 1 січня Ллойд Остін був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда через ускладнення після планової медичної процедури.

Додамо, що Пентагон тоді оприлюднив інформацію про це лише за 4 дні після доправлення міністра до лікарні. Президент Штатів Джо Байден заявив, що з боку Остіна було помилкою не повідомити про свою госпіталізацію.

Згодом, 15 січня, міністра Остіна виписали з лікарні, і за кілька днів він повернувся до повноцінної роботи. Після цього він вибачився під час телевізійного брифінгу.

Пізніше, 12 лютого, Ллойд Остін знову був госпіталізований через проблеми з сечовим міхуром. Тоді в Пентагоні зазначили, що усі керівні структури держави проінформовані про ситуацію. Наступного дня стало відомо, що на час госпіталізації Остін передав обов'язки заступнику.