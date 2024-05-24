Глава Пентагона снова будет госпитализирован

В американском министерстве уточнили, что у Остина в больнице будет запланированная, факультативная и "минимально инвазивная дальнейшая нехирургическая процедура".

Глава Пентагона пройдет в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида.

Как и в прошлый раз при госпитализации Остина, его обязанности будет выполнять заместительница Кэтлин Хикс.

"Министр определил, что он временно не сможет выполнять свои функции и обязанности во время процедуры, поэтому заместитель министра обороны Кэтлин Хикс возьмет на себя функции и обязанности министра обороны и будет выполнять обязанности министра обороны", - рассказали в Пентагоне.

Также в Минобороны США напомнили, что, как и сообщалось 13 февраля на фоне прошлой медицинской процедуры у Остина, проблема мочевого пузыря у министра "не связана с его диагнозом рака".

В Пентагоне добавили, что Белый дом и Конгресс уже были проинформированы о нынешней госпитализации главы Минобороны.

Проблемы со здоровьем и госпиталь Остина

Напомним, ранее в декабре 2023 года у главы Пентагона был обнаружен рак простаты. 1 января Ллойд Остин был госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида из-за осложнений после плановой медицинской процедуры.

Добавим, что Пентагон тогда обнародовал информацию об этом только через 4 дня после доставки министра в больницу. Президент Штатов Джо Байден заявил, что со стороны Остина было ошибкой не сообщить о своей госпитализации.

Впоследствии, 15 января, министра Остина выписали из больницы, и через несколько дней он вернулся к полноценной работе. После этого он принес извинения во время телевизионного брифинга.

Позже, 12 февраля, Ллойд Остин снова был госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем. Тогда в Пентагоне отметили, что все руководящие структуры государства проинформированы о ситуации. На следующий день стало известно, что на время госпитализации Остин передал обязанности заместителю.