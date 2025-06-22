Глава Пентагону застеріг Іран від відповіді на нічний удар США

"Будь-які удари у відповідь з боку Ірану будуть зустрінуті ще з більшою силою, чим ми побачили цієї ночі. Іран мав би прислухатися до цих слів", - наголосив Гегсет.

Глава Пентагону також зауважив, що президент США Дональд Трамп "прагне миру", та зазначив, що Іран "повинен обрати цей шлях".

Міністр оборони США повторив, що Іран не повинен вживати заходів у відповідь.

"Кожен американець, який брав участь у цій операції, виконав свою роботу бездоганно, і я хочу висловити вдячність також нашим союзникам в Ізраїлі", - додає він.

Наприкінець міністр зазначив, що Сполучені Штати не прагнуть війни.

"Але дозвольте мені чітко заявити - ми будемо діяти швидко і рішуче, коли нашим громадянам, нашим партнерам або нашим інтересам загрожуватиме небезпека", - підсумував він.

Оновлено о 15:55.

Виступаючи на прес-конференції в Пентагоні разом із міністром оборони Пітом Гегсетом голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн повідомив, що Сили США залишаються в стані підвищеної готовності й повністю готові відповісти на будь-які іранські заходи відплати або атаки через посередників.

"Було б надзвичайно невдалим рішенням. Ми будемо захищати себе. Безпека наших військовослужбовців і цивільних осіб залишається нашим найвищим пріоритетом", - заявив він.