Глава Пентагона предостерег Иран от ответа на ночной удар США

"Любые ответные удары со стороны Ирана будут встречены еще с большей силой, чем мы увидели этой ночью. Иран должен был бы прислушаться к этим словам", - подчеркнул Гегсет.

Глава Пентагона также отметил, что президент США Дональд Трамп "стремится к миру", и отметил, что Иран "должен выбрать этот путь".

Министр обороны США повторил, что Иран не должен принимать ответные меры.

"Каждый американец, который участвовал в этой операции, выполнил свою работу безупречно, и я хочу выразить благодарность также нашим союзникам в Израиле", - добавляет он.

В конце министр отметил, что Соединенные Штаты не стремятся к войне.

"Но позвольте мне четко заявить - мы будем действовать быстро и решительно, когда нашим гражданам, нашим партнерам или нашим интересам будет угрожать опасность", - подытожил он.

Обновлено в 15:55.

Выступая на пресс-конференции в Пентагоне вместе с министром обороны Питом Хэгсетом, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн сообщил, что Силы США остаются в состоянии повышенной готовности и полностью готовы ответить на любые иранские меры возмездия или атаки через посредников.

"Это было бы чрезвычайно неудачным решением. Мы будем защищать себя. Безопасность наших военнослужащих и гражданских лиц остается нашим высшим приоритетом", - заявил он.