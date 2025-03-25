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Глава Пентагону заперечив обговорення військових планів США у Signal

Фото: Піт Гегсет, голова Мінстерства оборони США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони США Піт Гегсет заперечує обговорення військових планів у чаті Signal, до якого отримав доступ головний редактор The Atlantic Джефрі Голдберг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

"Ніхто не надсилав військових планів, і це все, що я можу сказати з цього приводу", - заявив голова Пентагону.  

Також він назвав Голдберга "брехливим і вкрай дискредитованим так званим журналістом, який зробив собі професію, продаючи містифікації знову і знову". 

 

Як пише The Hill, тим часом чимало демократів "накинулись" на Гегсета. 

"Немає такого світу, в якому ця інформація мала б поширюватися незахищеними каналами. Гегсет настільки перегнув палицю, що становить небезпеку для цієї країни і наших чоловіків і жінок в уніформі", - заявив депутат від Демократичної партії  Сет Моултон. 

Скандальна нарада у чаті Signal

11 березня головний редактор The Atlantic випадково отримав доступ до закритого чату у Signal, у якому чиновники США обговорювали плани щодо ударів по хуситах у Ємені. Відповідний інцидент викликав серйозну реакцію у низки політиків, а  конгресмени закликали до розслідування

Тим часом Politico пише, що ситуація зрештою може призвести до відставки радника президента США з національної безпеки Майкла Волца

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