Глава Пентагону закликав Конгрес діяти швидко у питанні нової допомоги Україні
Конгресу Сполучених Штатів Америки необхідно швидко ухвалити нове фінансування допомоги Україні на 60 млрд доларів. Це потрібно для підтримки українських захисників.
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Він зазначив, що через два роки після початку повномасштабного вторгнення росіян "непокірність України перед агресією та звірствами російського диктатора Володимира Путіна надихає вільних людей у всьому світі".
При цьому він додав, що зараз масштаби помилки глави Кремля є особливо очевидними.
"Силам Кремля не вдалося виграти битву за Київ, не вдалося повалити демократично обраний уряд України і не вдалося придушити волю українського народу. Україна повернула собі понад половину суверенної території, захопленої кремлівськими військами у 2022 році", - розповів Остін.
За його словами, Росія зазнала сотень тисяч втрат, втратила значну кількість техніки і серйозно загальмувала власну програму військової модернізації.
Але, як наголосив Остін, Україні все ще доведеться пройти важку боротьбу.
"Я закликаю членів Конгресу діяти швидко і ухвалити законопроект щодо національної безпеки, щоб забезпечити українські війська всім необхідним для захисту своєї країни та своїх громадян від жорстокості Росії, а також надіслати потужний сигнал про незмінну відданість Америки свободі України", - заявив глава Пентагону.
Він пообіцяв, що Білий дім продовжить відверто говорити з американським народом про події в Україні, оскільки ця війна становить загрозу для Європи і не лише.
"Світ стане тільки небезпечнішим, якщо Путін та його соратники-автократи дійдуть висновку, що вони можуть стерти з лиця землі демократичні країни і змусити вільних людей жити у страху", - зазначив Остін.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, США вже кілька місяців не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні для того, щоб продовжити постачання зброї і не лише.
Нещодавно Сенат США ухвалив законопроект з 60 млрд доларів для України. Для того, щоб кошти виділили, потрібна підтримка ініціативи в Палаті представників США, де в республіканців більшість.
Спікер Палати Майк Джонсон поки що відмовляється виносити законопроект на голосування. Він вимагає, щоб гроші Україні виділяли у прив'язці із коштами для захисту кордонів.
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