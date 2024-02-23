Глава Пентагона призвал Конгресс действовать быстро в вопросе новой помощи Украине

Конгрессу Соединенных Штатов Америки необходимо быстро принять новое финансирование помощи Украине на 60 млрд долларов. Это нужно для поддержки украинских защитников.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Он отметил, что спустя два года после начала полномасштабного вторжения россиян "непокорность Украины перед лицом агрессии и зверств российского диктатора Владимира Путина вдохновляет свободных людей во всем мире".

При этом он добавил, что сейчас масштабы ошибки главы Кремля особенно очевидны.

"Силам Кремля не удалось выиграть битву за Киев, не удалось свергнуть демократически избранное правительство Украины и не удалось подавить волю украинского народа. Украина вернула себе более половины суверенной территории, захваченной кремлевскими войсками в 2022 году", - рассказал Остин.

По его словам, Россия понесла сотни тысяч потерь, лишилась значительного количества техники и серьезно затормозила собственную программу военной модернизации.

Но, как подчеркнул Остин, Украине все еще предстоит тяжелая борьба.

"Я призываю членов Конгресса действовать быстро и принять законопроект по национальной безопасности, чтобы обеспечить украинские войска всем необходимым для защиты своей страны и своих граждан от жестокости России, а также послать мощный сигнал о неизменной приверженности Америки свободе Украины", - заявил глава Пентагона.

Он пообещал, что Белый дом продолжит откровенно говорить с американским народом о событиях в Украине, поскольку эта война представляет угрозу для Европы и не только.

"Мир станет только опаснее, если Путин и его соратники-автократы придут к выводу, что они могут стереть с лица земли демократические страны и заставить свободных людей жить в страхе", - отметил Остин.

Помощь Украине от США

Напомним, США уже несколько месяцев не могут одобрить новое финансирование помощи Украине для того, чтобы продолжить поставки оружия и не только.

Недавно Сенат США принял законопроект с 60 млрд долларов для Украины. Для того, чтобы средства выделили, необходима поддержка инициативы в Палате представителей США, где у республиканцев большинство.

Спикер Палаты Майк Джонсон пока отказывается выносить законопроект на голосование. Он требует, чтобы деньги Украине выделяли в привязке со средствами для защиты границ.