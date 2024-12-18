Зеленський про Крим та Донбас: у нас немає сил для їх повернення, розраховуємо на дипломатію

Україна наразі немає достатньо сил для повернення Донбасу та Криму військовим шляхом. Тому розраховує на дипломатію і тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю Le Parisien.

Глава держави відкинув можливість повної відмови України від Криму та Донбасу, це забороняє Конституція.

"Де-факто ці території зараз контролюються росіянами. У нас немає сил, щоб повернути їх. Ми можемо розраховувати тільки на дипломатичний тиск з боку міжнародної спільноти, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів", - сказав він.

На питання про те, чи голова Україна до переговорів з Путіним, Зеленський відповів, що важливе не те, хто сидить за столом, а яка позиція. На думку президента, зараз позиція Україні не слабка, але не й не сильна, оскільки залишається невідомим, чи буде країна членом НАТО та ЄС.

"Так, у майбутньому, але коли? Сісти за стіл із Путіним у цих умовах означає дати йому право вирішувати за нас", - додав глава держави.