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Глава Пентагону про війну в Україні: РФ має переваги, але вона не повністю домінує

Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія не має всіх переваг у війні проти України, як здається. Кремль стикається з дедалі більшою кількістю викликів, які ускладнять спроби зафіксувати свої "успіхи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Пентагону Ллойда Остіна, якого цитує Bloomberg.

Він наголосив, що навіть якщо росіянам вдасться отримати все від війни в Україні, це дорого їм коштуватиме у майбутньому.

"Існує думка, що Росія має тут перевагу і має всі козирі. У неї є деякі переваги, але вона не повністю домінує в цьому рівнянні. І якщо вона отримає те, що хоче, це буде дорого коштувати в майбутньому", - вважає Остін, який скоро покине пост глави Пентагону.

Він зазначив, що це міркування має бути враховане командою Дональда Трампа у будь-яких спробах припинення вогню.

Остін додав, що росіяни також мають виклики, тому звернулися до КНДР та Ірану за зброєю та людьми. Тим часом Україна продовжує нарощувати свій потенціал.

Глава Пентагону зазначив, що окупація великих територій України потребуватиме значних ресурсів від Росії навіть у разі припинення вогню.

 

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, у Німеччині відбудеться 25-та зустріч союзників України. Представники адміністрації Джо Байдена востаннє візьмуть участь у засідання Контактної групи з оборони України.

У Польщі вже заявили, що це може остання зустріч у такому форматі, оскільки після зміни влади у США формат "Рамштайн" може змінитися.

Західні ЗМІ повідомляють, що США приготували для України значний пакет допомоги, який оголосять у рамках "Рамштайну".

Що відомо про 25 зустріч у форматі "Рамштайн" та чого чекати Україні - у нашому матеріалі.

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