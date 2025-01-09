Глава Пентагону про війну в Україні: РФ має переваги, але вона не повністю домінує

Він наголосив, що навіть якщо росіянам вдасться отримати все від війни в Україні, це дорого їм коштуватиме у майбутньому.

"Існує думка, що Росія має тут перевагу і має всі козирі. У неї є деякі переваги, але вона не повністю домінує в цьому рівнянні. І якщо вона отримає те, що хоче, це буде дорого коштувати в майбутньому", - вважає Остін, який скоро покине пост глави Пентагону.

Він зазначив, що це міркування має бути враховане командою Дональда Трампа у будь-яких спробах припинення вогню.

Остін додав, що росіяни також мають виклики, тому звернулися до КНДР та Ірану за зброєю та людьми. Тим часом Україна продовжує нарощувати свій потенціал.

Глава Пентагону зазначив, що окупація великих територій України потребуватиме значних ресурсів від Росії навіть у разі припинення вогню.