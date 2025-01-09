Глава Пентагона о войне в Украине: у РФ есть преимущества, но она не полностью доминирует

Он отметил, что даже если россиянам удастся получить все от войны в Украине, это дорого им будет стоить в будущем.

"Существует мнение, что Россия имеет здесь преимущество и имеет все козыри. У нее есть некоторые преимущества, но она не полностью доминирует в этом уравнении. И если она получит то, что хочет, это будет дорого стоить в будущем", - считает Остин, который скоро покинет пост главы Пентагона.

Он отметил, что это соображение должно быть учтено командой Дональда Трампа в любых попытках прекращения огня.

Остин добавил, что россияне также имеют вызовы, поэтому обратились к КНДР и Ирану за оружием и людьми. Между тем Украина продолжает наращивать свой потенциал.

Глава Пентагона отметил, что оккупация больших территорий Украины потребует значительных ресурсов от России даже в случае прекращения огня.