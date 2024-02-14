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Глава Пентагону відкрив "Рамштайн-19"

Середа 14 лютого 2024 16:06
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Глава Пентагону відкрив "Рамштайн-19" Архівне фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Глава Пентагону Ллойд Остін сьогодні, 14 лютого, офіційно відкрив засідання Контактної групи з оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони США.

"Сьогодні ми разом працюватимемо над короткостроковими потребами України", - сказав він у своїй онлайн-речі до учасників засідання.

Йдеться про нагальні проблеми в більшій кількості артилерії, боєприпасах і ракет для протиповітряної оборони.

Зустріч "Рамштайн"

12 лютого, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що глава Пентагону Ллойд Остін скасував свій візит до Брюсселя через термінову госпіталізацію.

У рамках свого візиту він мав особисто очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі. 70-річного голову Пентагону госпіталізували через проблеми з сечовим міхуром.

Згодом стало відомо, що Остін планує взяти участь у засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), незважаючи на термінову госпіталізацію. У "Рамштайні" від американської сторони також братимуть участь голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун та помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки у Пентагоні Селеста Волландер.

Ми писали, що на зустрічі буде доповідь коаліції про передачу F-16 українським військовим.

РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про засідання "Рамштайн-19".

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