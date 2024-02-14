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Глава Пентагона открыл "Рамштайн-19"

Среда 14 февраля 2024 16:06
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Глава Пентагона открыл "Рамштайн-19" Архивное фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава Пентагона Ллойд Остин сегодня, 14 февраля, официально открыл заседание Контактной группы по обороне Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны США.

"Сегодня мы вместе будем работать над краткосрочными потребностями Украины", - сказал он в своем онлайн-обращении к участникам заседания.

Речь идет о насущных проблемах в большем количестве артиллерии, боеприпасах и ракет для противовоздушной обороны.

Встреча "Рамштайн"

12 февраля, в СМИ появилась информация о том, что глава Пентагона Ллойд Остин отменил свой визит в Брюссель из-за срочной госпитализации.

В рамках своего визита он должен был лично возглавить заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе. 70-летнего главу Пентагона госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем.

Впоследствии стало известно, что Остин планирует принять участие в заседании Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн), несмотря на срочную госпитализацию. В "Рамштайн" от американской стороны также будут участвовать председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун и помощница министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Селеста Волландер.

Мы писали, что на встрече будет доклад коалиции о передаче F-16 украинским военным.

РБК-Украина собрала все, что известно о заседании "Рамштайн-19".

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