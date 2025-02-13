Глава Пентагону відкинув припущення, що Трамп йде на поступки Путіну
Президент США Дональд Трамп не йде на поступки російському диктатору Володимиру Путіну. Американський лідер веде переговори з главою Кремля з позиції сили.
Як повідомляє РБК-Україна, про це під час пресконференції заявив міністр оборони США Піт Гегсет.
"Аргументи, які були зроблені, що так чи інакше, сісти за стіл переговорів прямо зараз - це відверті поступки Володимиру Путіну, які президент Сполучених Штатів не повинен робити в іншому випадку... Я просто відкидаю це навідріз", - сказав Гегсет.
За його словами, Путін готовий до переговорів, оскільки реагує на силу і бачить у Трампі сильного суперника.
"Будь-яке припущення, що президент Трамп робить щось інше, ніж веде переговори з позиції сили, на перший погляд, є неправдивим", - наголосив глава Пентагону.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус застеріг США від можливих поступок щодо України ще до початку офіційних переговорів. За його словами, Берлін також наполягає на участі Європи у переговорному процесі.
Пісторіус вважає, що якщо російський диктатор Володимир Путін налаштований на мир, то повинен припинити напади на Україну. Міністр висловив сумніви щодо намірів Путіна.
Він також підкреслив, що Європа має брати участь у будь-яких переговорах щодо України, особливо якщо Трамп очікує, що європейські союзники відіграватимуть миротворчу роль у будь-якій майбутній домовленості, як це пропонує міністр оборони США Піт Гегсет.
При цьому Пісторіус наголосив, що "було б краще, якби США не пішли на поступки Росії ще до початку переговорів", вказуючи на питання членства України в НАТО чи будь-яких територіальних втрат. На його думку, швидка мирна угода не вирішить усіх проблем, а європейці не зможуть "просто сидіти, склавши руки, і розслаблятися".
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