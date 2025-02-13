Глава Пентагону відкинув припущення, що Трамп йде на поступки Путіну

Президент США Дональд Трамп не йде на поступки російському диктатору Володимиру Путіну. Американський лідер веде переговори з главою Кремля з позиції сили.

Як повідомляє РБК-Україна, про це під час пресконференції заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

"Аргументи, які були зроблені, що так чи інакше, сісти за стіл переговорів прямо зараз - це відверті поступки Володимиру Путіну, які президент Сполучених Штатів не повинен робити в іншому випадку... Я просто відкидаю це навідріз", - сказав Гегсет. За його словами, Путін готовий до переговорів, оскільки реагує на силу і бачить у Трампі сильного суперника. "Будь-яке припущення, що президент Трамп робить щось інше, ніж веде переговори з позиції сили, на перший погляд, є неправдивим", - наголосив глава Пентагону.