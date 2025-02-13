Глава Пентагона отверг предположение, что Трамп идет на уступки Путину

Президент США Дональд Трамп не идет на уступки российскому диктатору Владимиру Путину. Американский лидер ведет переговоры с главой Кремля с позиции силы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время пресс-конференции заявил министр обороны США Пит Гегсет.

"Аргументы, которые были сделаны, что так или иначе, сесть за стол переговоров прямо сейчас - это откровенные уступки Владимиру Путину, которые президент Соединенных Штатов не должен делать в противном случае... Я просто отвергаю это наотрез", - сказал Гегсет. По его словам, Путин готов к переговорам, поскольку реагирует на силу и видит в Трампе сильного соперника. "Любое предположение, что президент Трамп делает что-то другое, чем ведет переговоры с позиции силы, на первый взгляд, является ложным", - подчеркнул глава Пентагона.