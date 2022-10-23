Глава Пентагону вдруге за тиждень розмовляв з Шойгу: що обговорили

Глава Пентагону Ллойд Остін вдруге за тиждень провів телефонні перемовини з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Однією з тем обговорень стала війна в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.
За даними відомства, повторний дзвінок запросив Шойгу.
"Міністр Остін відкинув будь-які приводи для російської ескалації та підтвердив цінність продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України", - сказано у повідомленні Пентагону.
При цьому більших деталей розмови двох міністрів не розкривається.
Зазначимо, що Остін і Шойгу провели вже другу телефонну розмову цього тижня. Перша відбулася 21 жовтня.
Нагадаємо, у неділю, 23 жовтня, Шойгу провів низку телефонних дзвінків з головами Міноборони країн НАТО.
Під час обговорень він звинувачував Україну у провокаціях з використанням "брудної бомби" (ядерної зброї).
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