Глава Пентагона второй раз за неделю говорил с Шойгу: что обсудили

По данным ведомства, повторный звонок запросил Шойгу.

"Министр Остин отверг любые предлоги для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения общения на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины", - сказано в сообщении Пентагона.

При этом больших деталей разговора двух министров не раскрывается.

Отметим, что Остин и Шойгу провели уже второй телефонный разговор на этой неделе. Первый состоялся 21 октября.