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Глава Пентагона второй раз за неделю говорил с Шойгу: что обсудили

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Вашингтон, Воскресенье 23 октября 2022 22:31
Глава Пентагона второй раз за неделю говорил с Шойгу: что обсудили Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Пентагона Ллойд Остин второй раз за неделю провел телефонные переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Одной из тем обсуждений стала война в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

По данным ведомства, повторный звонок запросил Шойгу.

"Министр Остин отверг любые предлоги для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения общения на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины", - сказано в сообщении Пентагона.

При этом больших деталей разговора двух министров не раскрывается.

Отметим, что Остин и Шойгу провели уже второй телефонный разговор на этой неделе. Первый состоялся 21 октября.

Напомним, в воскресенье, 23 октября, Шойгу провел ряд телефонных звонков с главами Минобороны стран НАТО.

В ходе обсуждений он обвинял Украину в провокациях с использованием "грязной бомбы" (ядерного оружия).

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