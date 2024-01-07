Глава Пентагону розповів про здоров'я й окреслив строки повернення до роботи

"Я хочу подякувати чудовим лікарям і медперсоналу Walter Reed за виняткову турботу, яку вони надали мені та за особисте тепло, яке вони проявили до моєї сім'ї. Я також вдячний колегам і друзям за їхню підтримку та побажання. Я дуже радий, що йду на поправку і з нетерпінням чекаю на швидке повернення до Пентагону", - зазначив Остін.

Міністр оборони США також визнав, що міг би краще інформувати громадськість про свої проблеми зі здоров'ям і пообіцяв виправитися. Однак він наголосив, що це була його медична процедура, і він бере повну відповідальність за свої рішення щодо розголошення інформації.

Байден дізнався про все не одразу

Тим часом, як повідомляє Bloomberg, президент Джо Байден дізнався про проблеми зі здоров'ям Остіна за кілька днів після його доправлення до шпиталю. Глава Білого дому не отримав жодної попередньої інформації від чиновників Пентагону.

Байден і Остін не контактували впродовж двох днів після того, як у четвер, 4 січня, президента поінформували про проблеми зі здоров'ям Остіна. Видання зазначає, що ввечері у суботу, 6 січня, вони розмовляли. Президент повністю довіряє своєму міністру оборони, заявив один з американських чиновників.

Представник Міноборони не пояснив, у чому полягає проблема зі здоров'ям Остіна, яке планове лікування він проходив, і чому про його ушпиталення не було оголошено раніше. Він пояснив це занепокоєнням Остіна щодо його приватного життя.

Хвороба і госпіталізація Ллойда Остіна

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін був ушпиталений 1 січня до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда через ускладнення після планової медичної процедури. Пентагон оприлюднив інформацію про це лише за чотири дні після доправлення чиновника до лікарні.

На момент відсутності, обов'язки глави Пентагону виконувала його заступниця Кетлін Гікс.

Діяльність Ллойда Остіна на посаді міністра оборони США

Після масштабного російського обстрілу 29 грудня, Ллойд Остін підтвердив непохитність підтримки України в її боротьбі проти російської агресії та коаліції з близько 50 членів Альянсу і партнерів.

Наприкінці грудня армія США вдарила по об'єктах угруповання "Катаїб Хезболла". Атака стала відповіддю на удар безпілотником по американській базі в Іраку.

Також у Пентагоні оголосили про початок спецоперації із захисту судноплавства у Червоному морі.

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