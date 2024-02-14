Глава Пентагону на "Раштайні-19": Україна не здасться, не здамося і ми

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони США .

"Почавши цю нечесну і неспровоковану війну, Путін думав, що Україна впаде, але він дуже помилявся. Україна вистояла це вторгнення з неймовірною сміливістю і феноменальним умінням", - сказав Остін.

За словами глави Пентагону, Кремль все ще ставить на те, що країни контактної групи втратять інтерес до України й підтримка партнерів буде слабшати.

"Але зараз я впевнений більше, ніж будь-коли, - я знаю, що і ви також - ця контактна група сповнена рішучості і непохитна. США залишаються з Україною, і будуть підтримувати Україну в боротьбі проти путінської імперіалістичної агресії", - сказав він.

Остін наголосив, що учасники коаліції, включно зі США, підтримують Україну, тому що це правильно, і, тому що це в базових інтересах безпеки самих Штатів.

"Україна не здасться, не здамося і ми", - підкреслив глава Пентагону.

"Рамштайн-19"

Нагадаємо, 12 лютого у ЗМІ з'явилася інформація про те, що глава Пентагону скасував свій візит до Брюсселя через термінову госпіталізацію.

У рамках свого візиту він мав особисто очолити засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі. 70-річного голову Пентагону госпіталізували через проблеми з сечовим міхуром.

Згодом стало відомо, що Остін планує взяти участь у засіданні Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"), попри термінову госпіталізацію.

У "Рамштайні" від американської сторони також братимуть участь голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун та помічниця міністра оборони з питань міжнародної безпеки у Пентагоні Селеста Волландер.

Ми також повідомляли, що на зустрічі буде доповідь коаліції про передачу F-16 українським військовим.

РБК-Україна зібрало все, що наразі відомо про засідання "Рамштайн-19".

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