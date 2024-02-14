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Глава Пентагона на "Раштайне-19": Украина не сдастся, не сдадимся и мы

США, Среда 14 февраля 2024 16:42
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Глава Пентагона на "Раштайне-19": Украина не сдастся, не сдадимся и мы Фото: глава Пентагона Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки вместе с другими участниками "Рамштайн" поддерживают Украину и будут держаться до тех пор, пока держатся украинцы.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны США.

"Начав эту нечестную и неспровоцированную войну, Путин думал, что Украина падет, но он очень ошибался. Украина выстояла это вторжение с невероятной смелостью и феноменальным умением", - сказал Остин.

По словам главы Пентагона, Кремль все еще ставит на то, что страны контактной группы потеряют интерес к Украине и поддержка партнеров будет ослабевать.

"Но сейчас я уверен больше, чем когда-либо, - я знаю, что и вы также - эта контактная группа полна решимости и непоколебима. США остаются с Украиной, и будут поддерживать Украину в борьбе против путинской империалистической агрессии", - сказал он.

Остин подчеркнул, что участники коалиции, включая США, поддерживают Украину, потому что это правильно, и, потому что это в базовых интересах безопасности самих Штатов.

"Украина не сдастся, не сдадимся и мы", - подчеркнул глава Пентагона.

"Раммштайн-19"

Напомним, 12 февраля в СМИ появилась информация о том, что глава Пентагона отменил свой визит в Брюссель из-за срочной госпитализации.

В рамках своего визита он должен лично возглавить заседание Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. 70-летний глава Пентагона был госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем.

Впоследствии стало известно, что Остин планирует принять участие в заседании Контактной группы по обороне Украины (формат Рамштайн), несмотря на срочную госпитализацию.

В "Рамштайне" от американской стороны также примут участие глава Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун и помощница министра обороны по вопросам международной безопасности в Пентагоне Селеста Уолландер.

Мы также сообщали, что на встрече будет доклад коалиции о передаче F-16 украинским военным.

РБК-Украина собрала все, что известно о заседании "Рамштайн-19".

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