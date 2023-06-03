Глава Пентагону попередив про загрозу війни на Тайвані: буде руйнівною

Міністр оборони США наголосив, що "конфлікт у Тайванській протоці вплине на світову економіку так, як ми не можемо уявити". Він наголосив, що США продовжать підтримувати партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також під час свого виступу Остін розкритикував Китай за небажання вести діалог.

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Варто зазначити, Китай перед самітом у Сінгапурі відхилив пропозицію США для зустрічі міністрів оборони та представників компаній.

Конфлікт між Китаєм та Тайванем

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна. Натомість острів вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Лідер Китаю та інші чиновники наголошують на "возз'єднанні" з островом та не виключають силовий варіант.

США підтримують незалежність Тайваню та надають допомогу. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.

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