UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Глава Пентагону попередив про загрозу війни на Тайвані: буде руйнівною

Фото: глава Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

США застерігають та попереджають, що війна за Тайвань була б руйнівною. Конфлікт може вплине на світову економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна на саміті Shangri-La Dialogue у Сингапурі.

Міністр оборони США наголосив, що "конфлікт у Тайванській протоці вплине на світову економіку так, як ми не можемо уявити". Він наголосив, що США продовжать підтримувати партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Також під час свого виступу Остін розкритикував Китай за небажання вести діалог.

"

Варто зазначити, Китай перед самітом у Сінгапурі відхилив пропозицію США для зустрічі міністрів оборони та представників компаній.

Конфлікт між Китаєм та Тайванем

Китай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна. Натомість острів вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.

Лідер Китаю та інші чиновники наголошують на "возз'єднанні" з островом та не виключають силовий варіант.

США підтримують незалежність Тайваню та надають допомогу. На тлі цього загострився конфлікт між Вашингтоном та Пекіном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиКитайТайвань