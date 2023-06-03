Глава Пентагона предупредил об угрозе войны на Тайване: будет разрушительной

США предостерегают и предупреждают, что война за Тайвань была бы разрушительной. Конфликт может повлиять на мировую экономику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина на саммите Shangri-La Dialogue в Сингапуре.
Министр обороны США подчеркнул, что "конфликт в Тайванском проливе повлияет на мировую экономику так, как мы не можем представить". Он подчеркнул, что США продолжат поддерживать партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.
Также во время своего выступления Остин раскритиковал Китай за нежелание вести диалог.
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Стоит отметить, что Китай перед саммитом в Сингапуре отклонил предложение США для встречи министров обороны и представителей компаний.
Китай рассматривает Тайвань как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под контролем Пекина. Остров в свою очередь считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.
Лидер Китая и другие чиновники заявляют о "воссоединении" с островом и не исключают силовой вариант.
США поддерживают независимость Тайваня и оказывают помощь. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.
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