Глава Пентагона предупредил об угрозе войны на Тайване: будет разрушительной

Министр обороны США подчеркнул, что "конфликт в Тайванском проливе повлияет на мировую экономику так, как мы не можем представить". Он подчеркнул, что США продолжат поддерживать партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также во время своего выступления Остин раскритиковал Китай за нежелание вести диалог.

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Стоит отметить, что Китай перед саммитом в Сингапуре отклонил предложение США для встречи министров обороны и представителей компаний.

Конфликт между Китаем и Тайванем

Китай рассматривает Тайвань как сепаратистскую провинцию, которая впоследствии снова окажется под контролем Пекина. Остров в свою очередь считает себя независимой страной с отдельной экономикой и демократически избранными лидерами.

Лидер Китая и другие чиновники заявляют о "воссоединении" с островом и не исключают силовой вариант.

США поддерживают независимость Тайваня и оказывают помощь. На этом фоне обострился конфликт между Вашингтоном и Пекином.

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