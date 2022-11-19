НАТО не буде залучено до війни з Росією, - глава Пентагону
Міністр оборони США Ллойд Остін на Міжнародному безпековому форумі в Галіфаксі заявив, що Росія не зможе втягнути НАТО у свою війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеотрансляцію Halifax International Security Forum 2022.
Остін зазначив, що як Російська Федерація, так і Китай прагнуть того світу, де сила має право, де суперечки вирішуються силою.
"Не помиляйтеся: нас не втягнуть у війну Путіна, але США підтримують Україну і захищатимуть територію НАТО", - наголосив він у своєму виступі.
Російська війна проти України може спричинити небезпечну спіраль поширення ядерної зброї, підкреслив генерал Остін.
"При цьому колеги-автократи Путіна цілком можуть дійти висновку, що отримання ядерної зброї дасть їм власну ліцензію на полювання", - зазначив очільник Пентагону, проте резюмував, що такого не буде.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначив на Міжнародному форумі безпеки в Галіфаксі те, що Росія зараз шукає можливості досягти короткого перемир'я. Ворог робить усе, щоб відновити сили для нових нападів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що заступник міністра оборони США з питань політики Колін Кал зазначив: РФ намагається перевантажити та виснажити запаси українського ППО. Задля цього росіяни посилюють свої ракетні удари по Україні.
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