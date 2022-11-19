ua ru
Сб, 19 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НАТО не будет вовлечено в войну с Россией, - глава Пентагона

Новина українською →
США, Суббота 19 ноября 2022 20:12
НАТО не будет вовлечено в войну с Россией, - глава Пентагона Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImagе)
Автор: Татьяна Зарембо

Министр обороны США Ллойд Остин на Международном форуме безопасности в Галифаксе заявил, что Россия не сможет втянуть НАТО в свою войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию Halifax International Security Forum 2022.

Остин отметил, что как Российская Федерация, так и Китай стремятся к тому миру, где сила имеет право, где споры разрешаются силой.

"Не ошибайтесь: нас не втянут в войну Путина, но США поддерживают Украину и будут защищать территорию НАТО", - подчеркнул он в своем выступлении.

Российская война против Украины может повлечь за собой опасную спираль распространения ядерного оружия, подчеркнул генерал Остин.

"При этом коллеги-автократы Путина вполне могут заключить, что получение ядерного оружия даст им собственную лицензию на охоту", - отметил глава Пентагона, однако резюмировал, что такого не будет.

Напоним, президент Украины Владимир Зеленский отметил на Международном форуме безопасности в Галифаксе то, что Россия сейчас ищет возможности добиться короткого перемирия. Враг делает все, чтобы восстановить силы для новых нападений.

Ранее РБК-Украина Сообщало, что заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал отметил: РФ пытается перегрузить и истощить запасы украинского ПВО. Ради этого россияне усиливают свои ракетные удары по Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон
NEWS
РФ нанесла два ракетных удара, а ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, - Генштаб
РФ нанесла два ракетных удара, а ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, - Генштаб
DAILY
Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему переговоры Украины с Россией пока невозможны и что об этом думают на Западе