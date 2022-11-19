НАТО не будет вовлечено в войну с Россией, - глава Пентагона
Министр обороны США Ллойд Остин на Международном форуме безопасности в Галифаксе заявил, что Россия не сможет втянуть НАТО в свою войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеотрансляцию Halifax International Security Forum 2022.
Остин отметил, что как Российская Федерация, так и Китай стремятся к тому миру, где сила имеет право, где споры разрешаются силой.
"Не ошибайтесь: нас не втянут в войну Путина, но США поддерживают Украину и будут защищать территорию НАТО", - подчеркнул он в своем выступлении.
Российская война против Украины может повлечь за собой опасную спираль распространения ядерного оружия, подчеркнул генерал Остин.
"При этом коллеги-автократы Путина вполне могут заключить, что получение ядерного оружия даст им собственную лицензию на охоту", - отметил глава Пентагона, однако резюмировал, что такого не будет.
Напоним, президент Украины Владимир Зеленский отметил на Международном форуме безопасности в Галифаксе то, что Россия сейчас ищет возможности добиться короткого перемирия. Враг делает все, чтобы восстановить силы для новых нападений.
Ранее РБК-Украина Сообщало, что заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Кал отметил: РФ пытается перегрузить и истощить запасы украинского ПВО. Ради этого россияне усиливают свои ракетные удары по Украине.
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