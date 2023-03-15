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Глава Пентагону після інциденту з безпілотником закликав РФ бути "професійною"

Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 15 березня, міністр оборони США Ллойд Остін відреагував на збиття американського БПЛА над Чорним морем. Він закликав Росію діяти більш безпечно та професійно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Нагадаємо, вчора над Чорним морем винищувач росіян Су-27 врізався в американський безпілотник MQ-9 Reaper. Внаслідок цього дрон США був збитий.

Згодом стало відомо, що Держдеп США викличе російського посла для того, щоб висловити йому "рішучі заперечення".

Проте координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі повідомив, що США продовжать польоти над Чорним морем, адже воно нікому не належить.

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