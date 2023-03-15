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Глава Пентагона после инцидента с беспилотником призвал РФ быть "профессиональной"

Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 15 марта, министр обороны США Ллойд Остин отреагировал на сбивание американского БПЛА над Черным морем. Он призвал Россию действовать более безопасно и профессионально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Напомним, вчера над Черным морем истребитель россиян Су-27 врезался в американский беспилотник MQ-9 Reaper. В результате этого дрон США был сбит.

Впоследствии стало известно, что Госдеп США вызовет российского посла для того, чтобы выразить ему "решительные возражения".

Однако координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что США продолжат полеты над Черным морем, ведь оно никому не принадлежит.

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