Глава Пентагону обґрунтував поставки Києву касетних боєприпасів

"Передусім, я думаю, ми повинні пам'ятати, що вони вперто борються, щоб захистити свою суверенну територію. Ви знаєте, вони не просять боєприпасів для вторгнення... в іншу країну, як це зробили росіяни, які з самого початку застосовували касетні боєприпаси", - Сказав Остін.

За словами Остіна, українці взяли на себе зобов'язання використовувати ці боєприпаси лише у "належних місцях", а не у населених пунктах.

"Вони записуватимуть місця, де вони їх використовують, і приділятимуть пріоритетну увагу зусиллям щодо розмінування. І ми їм у цьому допоможемо, у тих місцях, де нам дадуть умови", - сказав він.

На питання CNN, скільки часу знадобиться США для постачання касетних боєприпасів Києву, Остін сказав, що хоче переконатися, що "Україна зможе залишатися успішною у своїй боротьбі", тому він не "передбачатиме, скільки часу це займе".

"Ми збираємося зосередитися на тому, щоб переконатися, що вони мають те, що їм потрібно, щоб продовжувати надавати підтримку", - сказав Остін.

Касетні боєприпаси

Україна в рамках нового пакету військової допомоги від США отримає касетні боєприпаси та інше озброєння. Як заявив американський президент Джо Байден, такі снаряди допоможуть військовим ЗСУ продовжити контрнаступ.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних боєприпасів і назвав 5 головних принципів у їх використанні.

Запаси касетних боєприпасів у США становлять близько 3 млн одиниць, які можна використовувати в 155-мм гаубицях.

Касетні боєприпаси - це тип бомби чи ракети, яка вибухає повітря і розкидає сотні чи тисячі дрібних бомб - суббоєприпасів. Суббоєприпаси можуть бути уламковими бомбами, протипіхотними мінами, запальними бомбами або іншими типами боєприпасів.

Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє виробництво, зберігання, використання, передачу та експорт касетних боєприпасів, підписали 128 країн. Незважаючи на це, касетні боєприпаси продовжують використовуватись у конфліктах по всьому світу.

Конвенцію не підписали найбільші країни світу: США, Китай, Індія, Бразилія, а також Росії та Україна.