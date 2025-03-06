Глава Пентагону наголосив, що замороження постачання зброї для України - це "пауза"

Замороження постачання зброї від США до України - це "пауза". Її ініціатором виступив американський президент Дональд Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Міністр оборони США Піт Гегсет виступив з заявою після зустрічі зі своїм британським колегою Джоном Гілі.
Відповідаючи на запитання журналіста щодо рішення американського президента Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні, Гегсет зазначив, що це тимчасова "пауза".
"Як зазначав президент, це пауза. Саме так він сказав із самого початку. Пауза - допоки не буде справжнього зобов’язання рухатися шляхом до миру", - наголосив глава Пентагону.
Він додав, що Трамп "дуже уважно стежить" за тим, що Київ "говорить і робить щодо цього мирного процесу".
"І ми дуже заохочені тими сигналами, які бачимо. Зрештою, він (Трамп, - ред.) ухвалить остаточне рішення" - підкреслив Гегсет.
Нагадаємо, що минулої п'ятниці, 28 лютого, президент України Володимир Зеленський відвідав Вашингтон. Під час переговорів з президентом США Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом у Білому домі сталася суперечка щодо війни та нібито "невдячності" України.
Президент України після перепалки достроково поїхав з Білого дому. Своєю чергою Трамп звинуватив Зеленського у тому, що він нібито не готовий до миру. У результаті не була підписана угода між Україною та США про корисні копалини.
Натомість у Білому домі звинуватили Зеленського у розпалюванні конфлікту, а західні ЗМІ писали, що нібито Трамп захотів, щоб президент України "виправив ситуацію".
Крім того, вчора, 5 березня, ЗМІ повідомили, що США зупинили обмін розвідувальними даними з Україною для ударів по території Росії.
Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) зрештою підтвердив, що Вашингтон призупинив не лише обмін розвідувальними даними, а й поставку озброєння.
Зауважимо, що сьогодні український президент Володимир Зеленський повідомив, що команди України та Сполучених Штатів Америки відновили роботу.
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