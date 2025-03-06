Глава Пентагону наголосив, що замороження постачання зброї для України - це "пауза"

Міністр оборони США Піт Гегсет виступив з заявою після зустрічі зі своїм британським колегою Джоном Гілі.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо рішення американського президента Дональда Трампа призупинити військову допомогу Україні, Гегсет зазначив, що це тимчасова "пауза".

"Як зазначав президент, це пауза. Саме так він сказав із самого початку. Пауза - допоки не буде справжнього зобов’язання рухатися шляхом до миру", - наголосив глава Пентагону.

Він додав, що Трамп "дуже уважно стежить" за тим, що Київ "говорить і робить щодо цього мирного процесу".

"І ми дуже заохочені тими сигналами, які бачимо. Зрештою, він (Трамп, - ред.) ухвалить остаточне рішення" - підкреслив Гегсет.