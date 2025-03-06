Глава Пентагона подчеркнул, что заморозка поставок оружия для Украины - это "пауза"

Заморозка поставок оружия от США в Украину - это "пауза". Ее инициатором выступил американский президент Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Министр обороны США Пит Гегсет выступил с заявлением после встречи со своим британским коллегой Джоном Гили.
Отвечая на вопрос журналиста о решении американского президента Дональда Трампа приостановить военную помощь Украине, Гегсет отметил, что это временная "пауза".
"Как отмечал президент, это пауза. Именно так он сказал с самого начала. Пауза - пока не будет настоящего обязательства двигаться по пути к миру", - подчеркнул глава Пентагона.
Он добавил, что Трамп "очень внимательно следит" за тем, что Киев "говорит и делает по этому мирному процессу".
"И мы очень поощрены теми сигналами, которые видим. В конце концов, он (Трамп, - ред.) примет окончательное решение" - подчеркнул Гегсет.
Напомним, что в минувшую пятницу, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон. Во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме произошел спор о войне и якобы "неблагодарности" Украины.
Президент Украины после перепалки досрочно уехал из Белого дома. В свою очередь Трамп обвинил Зеленского в том, что он якобы не готов к миру. В результате не было подписано соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых.
Зато в Белом доме обвинили Зеленского в разжигании конфликта, а западные СМИ писали, что якобы Трамп захотел, чтобы президент Украины "исправил ситуацию".
Кроме того, вчера, 5 марта, СМИ сообщили, что США остановили обмен разведывательными данными с Украиной для ударов по территории России.
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в конце концов подтвердил, что Вашингтон приостановил не только обмен разведывательными данными, но и поставку вооружения.
Заметим, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что команды Украины и Соединенных Штатов Америки возобновили работу.
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