Глава Пентагону: якщо Україна програє - Путін кине виклик НАТО

Якщо Росії вдасться перемогти Україну у війні, країна-агресор не зупиниться та може кинути виклик державам-членам НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Пентагону Ллойда Остіна на слуханнях у Сенаті.

У нього запитали, чи може рішення про не надсилання Україні належної допомоги збільшити ймовірність того, що американські війська зрештою будуть втягнуті у війну.

"Звісно. Якщо Путін досягне успіху, він не зупиниться на Україні... Рано чи пізно він кине виклик НАТО, і ми опинимося у війні зі стріляниною", - відповів Остін.

Чи можливий конфлікт РФ з країнами НАТО

Нагадаємо, що Росія розробила правові механізми реформування Ленінградського військового округу в рамках широкомасштабних військових реформ. В Інституті вивченні війни повідомляли, що це може свідчити про підготовку до конфлікту з НАТО.

Блокування допомоги Україні від США

Зазначимо, що міністр оборони США та держсек Ентоні Блінкен на слуханнях у Сенаті доводять, що Штати повинні негайно направити допомогу Ізраїлю та Україні, оскільки запит адміністрації на допомогу у розмірі 105 млрд доларів для країн вже наштовхнувся на перешкоди у розділеному Конгресі.

З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонується виділити для України, 14,3 млрд доларів - Ізраїлю.

При цьому новообраний спікер Палати Представників США запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.

Тим часом лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл виступив за виділення допомоги Україні та Ізраїлю в межах єдиного пакета.

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