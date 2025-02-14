Глава Пентагону допустив участь Європи у мирних переговорах щодо України

Гегсет зазначив, що залишається при своїх коментарях, зроблених на засіданні у форматі "Рамштайн". Йдеться про членство України в НАТО та участь американських військ у можливій миротворчій місії.

При цьому міністр оборони США наголосив, що питання кордонів - це "частина дискусії". Гегсет також допустив участь Європи у мирних переговорах.

"Як виглядатимуть ці кордони в кінцевому результаті, ще належить з'ясувати, і я думаю, що це буде частиною дискусії між нашим президентом, Зеленським, Путіним і, ймовірно, Європою, яка також братиме участь у цих дискусіях", - сказав він.