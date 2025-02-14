Глава Пентагона допустил участие Европы в мирных переговорах по Украине

Хегсет отметил, что остается при своих комментариях, сделанных на заседании в формате "Рамштайн". Речь идет о членстве Украины в НАТО и участии американских войск в возможной миротворческой миссии.

При этом министр обороны США подчеркнул, что вопрос границ - это "часть дискуссии". Хегсет также допустил участие Европы в мирных переговорах.

"Как будут выглядеть эти границы в конечном итоге, еще предстоит выяснить, и я думаю, что это будет частью дискуссии между нашим президентом, Зеленским, Путиным и, вероятно, Европой, которая также будет участвовать в этих дискуссиях", - сказал он.